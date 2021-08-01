Тюменские семьи сдадут нормы ГТО и поучаствуют в "Веселых стартах"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семейный фестиваль "Выбираем спорт" пройдет в Тюмени 18 и 19 сентября. Он станет частью праздника "Тюменская осень" и будет организован на 38 городских площадках.

Об этом на брифинге 31 августа рассказала и.о. директора Тюменского городского многопрофильного центра Галина Закожурникова.

"Это будет веселое увлекательное мероприятие для семей с детьми от шести лет. Заявки будут приниматься в день проведения фестиваля. Поучаствовать сможет любая семья в любом составе, но не менее трех человек", - уточнила она.

Площадки фестиваля "Выбираем спорт" откроют с 10 до 15 часов. На состязаниях по ГТО взрослым и детям предстоит выполнить несколько нормативов: подтягивание из виса на высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине. Победу одержат семейные команды, члены которых покажут лучшие результаты.

Эстафета "Веселые старты" включит несколько конкурсов - "Передай мяч", "Стройся", "Попади в цель", "Мое имя" и "Конкурс капитанов". Также для детей и взрослых организуют викторины на спортивную тематику.

"Лучшие по итогам всех активностей семейные команды получат дипломы и памятные подарки. В качестве сувенирной продукции мы приготовили бесплатные сертификаты на посещение кружков и секций в наших подведомственных городских клубах и спортивных школах", - добавила Галина Закожурникова.

Любовь Голышева