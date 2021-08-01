Марафон "Поющий город" пройдет в Тюмени и Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Песни о детстве, школе, дружбе, спорте, любимом городе и, конечно, о Родине споют школьники Тюмени и Тобольска на марафоне "Поющий город". Он состоится 18 и 19 сентября и станет частью фестиваля "Тюменская осень".

По словам председателя регионального отделения Всероссийского хорового общества Ирины Бибеевой, участниками станут учащиеся 1-5 классов. Уже сейчас ребята совместно с родителями и педагогами начали подготовку к мероприятию. Учителя подбирают репертуар, формируют электронную базу фонограмм. В начале сентября пройдут репетиции.

"Завершающий этап марафона состоится 18 и 19 сентября. Ребята выступят на открытых площадках города. Непосредственными участниками фестиваля станут не только дети, но и их родители - это мощная группа поддержки", - рассказала Ирина Бибеева.

Всем участникам фестиваля-марафона вручат грамоты и сладкие призы. Победители получат возможность побывать на интерактивной игре, в музеях, театрах, станут обладателями интеллектуальных настольных игр.

Любовь Голышева