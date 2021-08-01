В "Палатках здоровья" тюменцы смогут проверить здоровье и привиться от COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять "Палаток здоровья" будут работать в областном центре в рамках фестиваля "Тюменская осень" с 17 по 19 сентября. В эти дни все желающие смогут не только проверить свое здоровье, но и поставить прививку от гриппа и COVID-19, а также поучаствовать в лотерее.

Об этом на брифинге 31 августа сообщила и. о. заведующего региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики Алина Сунгатуллина.

"Горожане смогут пройти экспресс-исследование состояния здоровья. Специалисты измерят артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы, а также осмотрят на предмет наличия онкологических заболеваний. Тех, кто не успел привиться до наступления осени, мы приглашаем для прохождения вакцинации от гриппа и COVID-19. Для этого нужны будут полис ОМС, паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Желающие также поучаствуют в беспроигрышной лотерее", - рассказала она.

Алина Сунгатуллина уточнила, что работу "Палаток здоровья" организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер, в том числе социальной дистанции. Такие же площадки будут развернуты в муниципальных образованиях Тюменской области.

Любовь Голышева