Гостей фестиваля "Тюменская осень" угостят иван-чаем и шишковым вареньем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Гастрономический фестиваль "Чайные традиции" пройдет в Тюмени с 17 по 19 сентября. Он будет работать на 18 площадках фестиваля "Тюменская осень".

Как рассказал на брифинге 31 августа заместитель председателя комиссии по экономическому развитию, поддержке малого и среднего бизнеса общественной палаты Тюменской области Сергей Пульников, всех желающих угостят тюменским иван-чаем, яблочным чаем, ягодами, шишковым вареньем и пряниками.

На фестивале "Тюменская осень" на 80 площадках будет работать ярмарка местных товаропроизводителей. Горожанам предложат продукцию по самым выгодным ценам. Это мясо и колбасные изделия, яйца и молочная продукция, макароны и кондитерские изделия - конфеты, пряники, мармелад и печенье.

"Тюменская осень" традиционно позволяет нам реализовать несколько общественных проектов. И один из них – это ярмарка, где товаропроизводитель встречается с покупателем. Этот эффект от встречи всегда радостен. Товары можно будет купить по самым низким ценам. К примеру, пачка сливочного масла тюменского производителя будет стоить 85 рублей", - рассказал Сергей Пульников.

Он добавил, что адреса площадок, ассортимент продукции и цены можно будет уточнить на сайте ярмарка.покупайтюменское.рф.

На 50 площадках фестиваля "Тюменская осень" работу организуют полевые кухни, где желающих угостят горячим обедом.

Любовь Голышева