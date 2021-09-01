Сладости и бытовую технику могут получить победители первого тура викторины "Тюменская осень"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросы, связанные с краеведением, историей Тюменской области, будут задавать участникам викторины, которая пройдет в рамках фестиваля "Тюменская осень" 17, 18 и 19 сентября. В качестве подарков за правильные ответы в первом туре организаторы подготовили сладости от местных производителей и бытовую технику.

Площадки будут находится по местам прописки. Они откроются с 8 часов 30 минут и продолжат работу до 19 часов. Финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова подчеркнула, что участвовать можно единожды каждому желающему старше 18 лет.

"Администратор поможет достать карточку из емкости, зачитает вопрос участнику. Из двух вариантов нужно выбрать правильный. На первом этапе это будут простые вопросы. Каждый тюменец имеет возможность получить в подарок либо сладкий приз от тюменских производителей, либо бытовую технику. Техники будет огромное количество", – поделилась Лариса Зубцова.

В случае правильного ответа в первом туре викторины участник должен заполнить карточку для второго тура, который пройдет в прямом эфире на телеканале "Тюменское время".

"В присутствии членов наблюдательной комиссии в прямом эфире будем доставать карточки и задавать вопросы второго уровня. На кону – суперподарки: квартиры, машины, дорогая бытовая техника", – добавила финансовый директор БФРГТ.

Информацию о местах, где расположены центры проведения викторины, можно найти на сайте Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Инна Пахомова