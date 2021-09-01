Девять дней в январе и семь в мае: опубликован календарь выходных 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять дней в январе и семь в мае будут отдыхать россияне в 2022 году. Календарь выходных подготовило правительство РФ. Он доступен в телеграм-канале кабмина.

"Выходные дни 1 и 2 января, суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта", - говорится в сообщении.