Первую игру нового сезона НХЛ в Тюмени прокомментирует легендарный вратарь

Новый сезон Ночной хоккейной лиги стартует в Тюмени 17 сентября, сообщает городской многопрофильный центр.

Первыми на лед выйдут команды дивизиона "Лига Надежды" "Атлант" (Ялуторовск) и "Тура" (Тюмень). Матч пройдет в Ледовом дворце по адресу: пр. Воронинские горки, 101, строение 1.

Вместе с символическим началом сезона Ночная хоккейная лига презентует новый проект под названием "Смотри хоккей вместе с легендой!". В прямом эфире матч-открытие будут комментировать олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, член Совета легенд Владимир Мышкин и победитель конкурса комментаторов Ночной лиги, финалист конкурса комментаторов КХЛ Филипп Майков.

Трансляция матча начнется в 21 час 15 минут по местному времени на YouTube-канале Ночной хоккейной лиги. У зрителей есть уникальная возможность задать вопрос легенде хоккея в прямом эфире. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе YouTube, перейти по ссылке трансляции и задать вопрос в чате. Владимир Мышкин ответит на них в перерывах матча. Автор самого интересного вопроса получит памятные подарки от Ночной хоккейной лиги. Также болельщиков ждет автограф-сессия от легендарного вратаря.

"Наша команда – новичок предстоящего сезона. Мы очень рады возможности сыграть в матче открытия. У нас дружный, боеспособный коллектив с целеустремленным тренером. Главная цель команды в начале сезона – закрепиться в восьмерке сильнейших для участия в играх плей-офф. Ночная лига – великолепный проект по популяризации любительского хоккея и здорового образа жизни в масштабе всей страны", - прокомментировал руководитель команды "Тура" Дмитрий Ситник.

В Тюменской области в трех дивизионах Ночной хоккейной лиги примут участие 23 команды. Победитель получит возможность в конце сезона отправиться в Сочи, чтобы представить регион в финальных играх.