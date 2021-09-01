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В Тюменской области откроют пять 3D-кинотеатров до конца 2021 года

Общество, 13:11 21 сентября 2021

департамента культуры Тюменской области | Фото: департамента культуры Тюменской области

Пять 3D-кинотеатров откроют в Тюменской области до конца 2021 года. Фонд кино объявил результаты очередного отбора по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. человек.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте культуры.

По результатам отбора современным цифровым оборудованием будут оснащены кинозалы "Премьера" в с. Бердюжье, ЦКиД "Родонит", пос. Боровский, Центр культуры и досуга с. Омутинское, дом культуры "Овация" с. Сладково, Центр культуры и досуга "Родник" с. Успенка.

"Сейчас в Тюменской области 76 современных кинозалов, осуществлявших кинопоказы. Из них четыре переоборудованы за счет средств субсидии федерального бюджета на поддержку кинематографии. В 2016 году открыт зал в Ялуторовске, в 2018 году в Ишиме и вновь в Ялуторовске. Один муниципальный кинозал открыт в декабре 2019 года в Упоровском центре культуры и досуга", - рассказали в департаменте культуры.

Афиша муниципальных кинотеатров практически ничем не отличается от афиш столичных. К примеру, на этой неделе в Упорово одновременно со всем миром смотрят премьеру блокбастера "Дюна", сказки "Мульт в кино" и другие хиты кинопроката.

Анжела Лебедева

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# кино , кинотеатры , национальный проект Культура , Фонд кино

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