Футболист "Тюмени" Артемий Малеев признан лучшим игроком матча в Новотроицке

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Лучшим футболистом "Тюмени" в гостевом матче против новотроицкой "Носты" признан полузащитник Артемий Малеев, сообщает пресс-служба клуба.

Согласно данным от статистической компании от InStat, сибиряки создали пять голевых моментов, но использовали только один, который реализовал Малеев.

Героем матча стал Михаил Федак из "Носты". Единственный удар по воротам этого полузащитника оказался голевым. Индекс его полезных действий равен 239. Лучшим у "Тюмени" InStat назвал автора гола – Малеева (231). Второе и третье место разделили защитники Даниил Криворучко и Антон Бочаров (по 219).