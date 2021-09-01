  • 21 сентября 202121.09.2021вторник
  • USD73,3315
    EUR85,8785
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Футболист "Тюмени" Артемий Малеев признан лучшим игроком матча в Новотроицке

Спорт, 16:48 21 сентября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Лучшим футболистом "Тюмени" в гостевом матче против новотроицкой "Носты" признан полузащитник Артемий Малеев, сообщает пресс-служба клуба.

Согласно данным от статистической компании от InStat, сибиряки создали пять голевых моментов, но использовали только один, который реализовал Малеев.

Героем матча стал Михаил Федак из "Носты". Единственный удар по воротам этого полузащитника оказался голевым. Индекс его полезных действий равен 239. Лучшим у "Тюмени" InStat назвал автора гола – Малеева (231). Второе и третье место разделили защитники Даниил Криворучко и Антон Бочаров (по 219).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 21.09.2021Тюменские юниоры борются за награды первенства России по биатлону
16:48 21.09.2021Футболист "Тюмени" Артемий Малеев признан лучшим игроком матча в Новотроицке
16:11 21.09.2021В Ишиме 60 велогонщиков встретились на первенстве области
15:45 21.09.2021Чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдет без зрителей