В Тюмени задержали братьев-грабителей

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Двоих мужчин, подозреваемых в бандитизме, задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В марте текущего года в полицию поступил ряд заявлений от представителей микрофинансовых организаций, подвергшихся разбойным нападениям. Всего было совершено четыре подобных эпизода, добычей злоумышленника стали суммы от 10 до 15 тыс. рублей.

Полицейские задержали 50-летнего жителя Ялуторовска. Он признался в содеянном и рассказал, что тщательно готовился к каждому нападению. Заранее приходил в микрофинансовую организацию под видом клиента, запоминал, где находится касса, сколько в помещении сотрудников, есть ли сигнализация, охрана и видеонаблюдение, тщательно продумывал пути отхода. Также мужчина каждый раз менял одежду.

Полицейские установили причастность задержанного к трем аналогичным преступлениям, которые он совершил в 2014 году вместе с братом. Сначала родственники ограбили финансовую организацию на ул. Баумана в Тюмени. Угрожая кассиру пневматическим пистолетом и ножом, они похитили из кассы более 50 тыс. рублей. Аналогичное нападение было совершено на ул. Червишевский тракт. Добычей злоумышленников стали более 30 тыс. рублей. Третье нападение совершено в продуктовом магазине на ул. Володарского. Охранник торговой точки спугнул подозреваемых. Кроме того, в 2014 году старший брат в одиночку совершил два разбоя в Ялуторовске.

По факту бандитизма возбуждено уголовное дело.