В Тюменской области заболеваемость ОРВИ повысилась на 22% за неделю

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатель заболеваемости ОРВИ стал выше недельного порогового уровня на 22%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Случаев гриппа не зарегистрировано.

"Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии – риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими. В Тюмени заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня. Более 57 процентов случаев заболевания ОРВИ пришлось на детей до 14 лет", - говорят эксперты.

По словам специалистов, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, риски распространения гриппа с началом похолодания по-прежнему есть. Лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ.

Поставить прививку, прежде всего, рекомендуется тем, кто входит в группу риска: дети, люди старше 60 лет, беременные женщины, больные хроническими заболеваниями легких, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, медицинский персонал, работники общественного транспорта, предприятий общественного питания.

Оптимальное время для вакцинации сентябрь - ноябрь. На сегодняшний день в регионе привито более 195 тыс. человек.