Интернет-конференция заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Интернет-конференция заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 30 сентября. Начало - в 10 часов.

Тема: "Деятельность депутатской фракции политической партии "Единая Россия" в Тюменской городской думе VII созыва".

Олег Александрович, г. Тюмень: Сколько обращений от граждан к вам поступило в 2021 году? С какими вопросами и проблемами чаще всего к вам обращаются люди?

Михаил, г. Тюмень: Как оцениваете избирательную кампанию 2021 году? Кого из коллег поддержали?