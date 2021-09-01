Интернет-конференция заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова
| Фото: duma.tyumen-city.ru
Интернет-конференция заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 30 сентября. Начало - в 10 часов.
Тема: "Деятельность депутатской фракции политической партии "Единая Россия" в Тюменской городской думе VII созыва".
Олег Александрович, г. Тюмень: Сколько обращений от граждан к вам поступило в 2021 году? С какими вопросами и проблемами чаще всего к вам обращаются люди?
Михаил, г. Тюмень: Как оцениваете избирательную кампанию 2021 году? Кого из коллег поддержали?
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