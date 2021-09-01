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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Интернет-конференция заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова

Политика, 12:51 23 сентября 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Интернет-конференция заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 30 сентября. Начало - в 10 часов.

Тема: "Деятельность депутатской фракции политической партии "Единая Россия" в Тюменской городской думе VII созыва".

Олег Александрович, г. Тюмень: Сколько обращений от граждан к вам поступило в 2021 году? С какими вопросами и проблемами чаще всего к вам обращаются люди?

Михаил, г. Тюмень: Как оцениваете избирательную кампанию 2021 году? Кого из коллег поддержали?

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# гордума , интернет-конференция

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