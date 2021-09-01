Тюменские школьники выполнят задания всероссийской олимпиады на платформе "Сириуса"

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Всероссийская олимпиада школьников начнется с 30 сентября. В 2021 году по большинству предметов, заявленных в олимпиаде, школьники будут выполнять задания онлайн на платформе "Сириуса". Об этом заявила руководитель регионального центра по работе с одаренными детьми "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

"Это новое направление для региона, и для нас важно, чтобы оно прошло комфортно для всех. Школьники могут получить у классных руководителей коды доступа для регистрации на платформе. Олимпиады будут проходит на базе образовательных учреждений, в отдельных случаях допускается участие на дому. Главное условие – чтобы был хороший интернет", – рассказала она.

Всероссийская олимпиаде школьников - самая престижная из российских олимпиад и масштабная по охвату. Ежегодно в ней принимают участие около 6 млн школьников по всей стране. В Тюменской области свои знания проверяют примерно 90 тыс. учеников.

Всероссийская олимпиада делится на этапы: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. С дипломом победителя или призёра заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников можно поступить без экзаменов практически в любой вуз, в том числе и в ТюмГУ, на любое направление, соответствующее профилю, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В Тюменской области пройдут состязания по 24 предметам, из них только шесть будут реализованы в традиционном офлайн-формате. Кроме того, ученики могут принять участие как в одной олимпиаде, так и во всех – это находится в зоне их решения.

Первый олимпиадный день, 30 сентября, в Тюменской области начнется с физики для 7-11 классов. Завершит олимпиаду 30 октября письменный этап по немецкому языку.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.