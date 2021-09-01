В Тюмени установили еще одну зарядную станцию для электрокаров

с личного аккаунта аэропорта Рощино в Instagram с личного аккаунта аэропорта Рощино в Instagram

Быструю зарядную станцию для электротранспорта установили в Тюмени на территории аэропорта Рощино. Станция заряжает электромобили и автобусы разных типов на 80% примерно за 30 минут.

Как сообщает аэропорт в своих соцсетях, станция находится на парковке P1 "Привокзальная площадь". Владельцы могут подзаряжать электрокары, предварительно получив RFID-карту в СУЭНКО.

"Владельцам электромобилей предоставляется право бесплатного пользования парковкой во время зарядки автомобиля", - отметили в аэропорту.

Анжела Лебедева