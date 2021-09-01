Тюменцам помогут оформить документы для получения президентских грантов

Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте

Мультицентр "Моя территория" проведет серию мероприятий, направленных на поддержку и помощь местных общественных деятелей, участвующих в конкурсе от Фонда президентских грантов.

Онлайн-интенсив в Zoom, посвященный экономической части социальных проектов, состоится 28 сентября в 19 часов. Спикеры мероприятия: Анастасия Левинова — директор молодежного центра "Поколение", Анна Румянцева — продюсер тюменской новеллы фильма "Елки".

Второе мероприятие — "Краш-тест заявок: президентский грант". Оно пройдет 5 октября. В Zoom-конференции участники смогут презентовать свой проект, получить комментарии и предложения от представителей молодежной политики, бизнеса, власти и СМИ. Для участия нужно пройти регистрацию. У тюменцев, участвующих в краш-тесте, будет 3 минуты на презентацию своего проекта. Так они смогут протестировать выступление перед итоговой защитой на конкурсе.

Интенсивы организованы для тюменцев, планирующих участвовать в конкурсе от Фонда президентских грантов. Напомним, что прием заявок на него продолжится до 15 октября. Итоги подведут до 15 января 2022 года, сообщает Moi-portal.ru.