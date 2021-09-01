Три тысячи тюменцев присоединились к проекту "Физкультура на производстве"

Фото: из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте. Архив. Фото: из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте. Архив.

Около трех тысяч работников из 29 организаций Тюмени присоединились к межведомственному проекту "Физкультура на производстве". Старт ему был дан в начале 2021 года.

Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, главная цель проекта - привлечь тюменцев трудоспособного возраста к систематическому занятию физкультурой и спортом.

Гимнастика проводятся на перерывах в течение трудового дня. Это достаточно простой способ поддерживать свое тело в тонусе: для выполнения упражнений сотрудников даже не просят покидать свои рабочие места. Кроме того, регулярное занятие производственной гимнастикой повышает работоспособность.

Всего предусмотрено два варианта проведения гимнастики. В первом случае на предприятия и в организации выезжают спортивные волонтеры-студенты. Занятия в рамках проекта они проводят бесплатно. Во втором случае трудовые коллективы самолично организуют зарядку в удобное для себя время, основываясь на видеоматериалах, которые им предоставляют эксперты проекта, пишет "Тюменская область сегодня".