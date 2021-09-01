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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Продолжается голосование за лучший город России

Общество, 19:48 25 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень занимает 13 место в ежегодном народном голосовании "Город России". Традиционный конкурс проводится в течение года, россияне своими голосами выбирают самый привлекательный город.

На данный момент в тройке лидеров Ставрополь, Курск и Севастополь. Тюмень получила более 30 тыс. голосов. Голосование проводится бесплатно, без регистраций и смс-подтверждений. Нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

В 2020 году Тюмень заняла 18 место. Самый высокий результат – 7 место был в 2012 году. Итоги 2021 года подведут 30 декабря. До этого момента можно голосовать, пишет "Вслух.ру".

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