Продолжается голосование за лучший город России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень занимает 13 место в ежегодном народном голосовании "Город России". Традиционный конкурс проводится в течение года, россияне своими голосами выбирают самый привлекательный город.

На данный момент в тройке лидеров Ставрополь, Курск и Севастополь. Тюмень получила более 30 тыс. голосов. Голосование проводится бесплатно, без регистраций и смс-подтверждений. Нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

В 2020 году Тюмень заняла 18 место. Самый высокий результат – 7 место был в 2012 году. Итоги 2021 года подведут 30 декабря. До этого момента можно голосовать, пишет "Вслух.ру".