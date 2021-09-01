Андрей Пантелеев назвал центры притяжения для туристов

| Фото: скриншот с прямой трансляции из сообщества Visit Tyumen во ВКонтакте | Фото: скриншот с прямой трансляции из сообщества Visit Tyumen во ВКонтакте

Начало работы в Тобольске аэропорта дает уникальные возможности для жителей региона, туристов и развития экономики.

Таким мнением поделился заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в ходе блиц-интервью "Культурные события как драйвер развития малых городов", состоявшемся в Тобольске 25 сентября.

"Аэропорт, построенный в Тобольске, дает уникальные возможности – и в логистическом плане и с точки зрения проведения тура выходного дня. Сначала турист может посетить один город, потом два, затем съездить через один во второй, дальше – прокатиться в обратную сторону", – сказал Андрей Пантелеев.

Он подчеркнул, что в регионе не разрывают Тюмень и Тобольск, а связывают их. Во время исследований пришли к выводу, что без одного города трудно рассказать про второй.

"В рамках инвестиционной стратегии региона, разработанной в 2020 году, были определены ключевые стороны Тюменской области и перспективы развития. Из девяти два направления – туризм и креативные индустрии, которые стоят рядом. Во время перезагрузки темы, связанной с туризмом, выяснили, что для кого-то центром притяжения является Тобольск, для кого-то – Тюмень. Стало ясно, что один город не может быть без другого. Эти два города позволяют развить по пути еще несколько территорий, например, родину Григория Распутина – село Покровское. Будут открываться и другие возможности для нас, туристов, экономики региона. Поэтому мы вместе", – заключил заместитель главы региона.

| Фото: скриншот с прямой трансляции из сообщества Visit Tyumen во ВКонтакте | Фото: скриншот с прямой трансляции из сообщества Visit Tyumen во ВКонтакте

Трансляция блиц-интервью, в ходе которого федеральные эксперты обсудили, как сделать малый город точкой притяжения для российских и зарубежных туристов, прошла в сообществе Visit Tyumen во ВКонтакте. Встреча состоялась в честь открытия аэропорта им. С.У. Ремезова в Тобольске. Посмотреть запись можно по ссылке.

Инна Пахомова