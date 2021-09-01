Тюменцы вышли на здоровую прогулку с домашними питомцами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 тюменцев вышли на необычную прогулку со своими четвероногими любимцами в День здорового сердца 25 сентября. Инициаторами выступили врачи Тюменского кардиоцентра, а также профессиональные кинологи.

"Мы все уже устали сидеть дома, поэтому и решили выйти на улицу, прогуляться, а это лучше всего делать в компании своей собаки, - отметила главный врач Тюменского кардиологического научного центра Юлия Ташкеева - Собака - это ваш природный доктор без диплома".

По ее словам, регулярные прогулки на свежем воздухе с питомцами снимают стресс, снижают пульс, а полезная физическая нагрузка улучшает сердечный ритм. Все это позволяет замедлить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и быстрее восстановиться после инфаркта и инсульта.

Жители Тюмени собрались у центрального входа Тюменского кардиологического научного центра семьями. Доктора медучреждения тоже привели своих собак, пообщались с пациентами и ответили на их вопросы о сердечном и сосудистом здоровье. Всем желающим измерят артериальное давление.

"Когда собак много в одном месте, они больше интересуются друг другом, а не людьми, - добавила Ирина Жукова из кинологического клуба "Союз". - Заметно, что хозяева хорошо занимались со своими питомцами, они умеют себя вести".

Николай Ступников