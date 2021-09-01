Главврач тюменского роддома Елена Максюкова стала лауреатом национальной премии

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Главный врач тюменского Родильного дома №2, врач – акушер-гинеколог высшей категории Елена Максюкова стала лауреатом IХ Национальной премии "Репродуктивное завтра России".

Эта награда – выражение общественного признания профессиональных заслуг и значительного вклада в развитие отечественной медицины в области репродуктивного здоровья, акушерства и гинекологии.

Национальная премия учреждена в 2012 году, чтобы поощрить специалистов – практикующих врачей, а также преподавателей медицинских учебных заведений, поделиться их опытом с медицинским сообществом, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.