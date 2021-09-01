Ялуторовский острог показали представителям сферы туризма из десятка городов России

группа Ялуторовский Острог ВКонтакте группа Ялуторовский Острог ВКонтакте

Тридцать специалистов сферы туризма из более чем десятка городов России посетили Ялуторовский острог. За один день представителям одного из национальных туроператоров показали, как проводятся наиболее популярные среди приезжающих в Ялуторовск туристов гулянья.

Информационный тур "Карнавал событий" включал праздники "Капуста-барыня", "Августовские спасы", "Квасной пир — на весь мир", программу "Берендеево царство" и масленичные гулянья. Так, гостей острога посвятили в блинопеки и предложили им выпечь огромный блин на метровой сковороде. После их пригласили на весеннюю "Сибирскую масленицу", где традиционно выпекают гигантские блины на трехметровых сковородах.

Как сообщила руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева, с мероприятиями познакомились представители сферы туризма из Москвы, Санкт-Петербурга, Коломны, Ярославля, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Кургана, Шадринска, Тюмени и других городов.