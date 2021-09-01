Тюменец завоевал бронзу на EuroSkills Graz 2021

| Фото: EuroSkills GRAZ 2021 в Твиттер | Фото: EuroSkills GRAZ 2021 в Твиттер

Тюменец Богдан Ивакин завоевал бронзовую медаль в компетенции "Сетевое и системное администрирование" на EuroSkills Graz 2021 в Австрии с 22 по 26 сентября.

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место по результатам общекомандного зачета европейского чемпионата.

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Богдан Ивакин - уроженец с. Успенка, обучается на третьем курсе колледжа цифровых и педагогических технологий по направлению "Сетевое и системное администрирование". В движение WorldSkills пришел в 2017 году.