Виртуозный скрипач Карэн Шахгалдян выступит в Тюменской филармонии

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Виртуозный скрипач Карэн Шахгалдян выйдет на сцену Тюменской филармонии и будет солировать с Тюменским филармоническим оркестром 20 октября в программе "Бетховен - Шор". Концерт проходит в рамках фестиваля "Алябьевская музыкальная осень", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе концерта: Л. Бетховен Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, К. Дебюсси Симфоническая поэма "Послеполуденный отдых фавна", А. Шор Концерт для скрипки с оркестром "Морские пейзажи".

Талантливый скрипач Карэн Шахгалдян успешно гастролировал во многих российских городах, а также в Польше, Германии, Франции, Израиле, США, Испании и Италии. Критики в один голос утверждают: "…интерпретации скрипача отличают изысканный, но строгий вкус, глубокое проникновение в философию исполняемого произведения"…

Телефон для справок 68-78-78. Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.