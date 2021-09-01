  • 29 сентября 202129.09.2021среда
  • USD72,5083
    EUR84,6752
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На трассе Тюмень - Омск введут ограничения движения на три дня

Общество, 13:00 29 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения транспорта с 579 по 589 км трассы Тюмень - Омск введут 1, 3 и 5 октября. На участке установят надземный пешеходный переход, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

1 октября с 00 до 5 часов движение ограничат для всех категорий транспорта, с организацией объезда места производства дорожных работ. 3 и 5 октября с 00 до 5 часов движение на данном участке автомагистрали будет перекрыто полностью для всего транспорта.

ГИБДД рекомендует заранее планировать поездку по федеральной автодороге Тюмень - Омск с учетом введенных ограничений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:20 29.09.2021Три тюменских вуза вошли в Топ-100 лучших вузов России по версии RAEX
13:56 29.09.2021Волонтеры высадили 7 тысяч саженцев сосен и елей в Тобольском районе
13:47 29.09.2021Тюменские юнармейцы выступают в финале всероссийской игры "Победа"
13:23 29.09.2021Игорь Халин прокомментировал итоги выборов депутатов Госдумы и облдумы в Тюменской области