На трассе Тюмень - Омск введут ограничения движения на три дня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения транспорта с 579 по 589 км трассы Тюмень - Омск введут 1, 3 и 5 октября. На участке установят надземный пешеходный переход, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

1 октября с 00 до 5 часов движение ограничат для всех категорий транспорта, с организацией объезда места производства дорожных работ. 3 и 5 октября с 00 до 5 часов движение на данном участке автомагистрали будет перекрыто полностью для всего транспорта.

ГИБДД рекомендует заранее планировать поездку по федеральной автодороге Тюмень - Омск с учетом введенных ограничений.