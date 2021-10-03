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Автоинспекторы назвали основные причины ДТП на федеральных трассах

Общество, 08:34 03 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основные причины ДТП на федеральных автодорогах назвали в ГИБДД Тюменской области. На первом месте - выезд на встречную полосу, на втором - неправильный выбор скоростного режима.

Нарушение режима труда и отдыха водителей, которые стремятся проехать большие перегоны без остановки, и, как следствие, сон за рулем, провоцируют столкновения автомобилей, съезд с дороги, наезд на стоящий транспорт.

В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 220 ДТП, 56 человек погибли, в том числе трое детей, 365 человек получили травмы.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют в осенний и зимний период снизить скорость, ограничить поездки в темное время суток.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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