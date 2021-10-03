Тюменцы выстроились в большой шар на съемках финала комедии "Елки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы приняли участие в съемках восьмой части фильма "Елки" на площади 400-летия Тюмени вечером 2 октября. Они выстроились на площадке, образовав форму новогоднего шара. В центре расположилось изображение соболя.

"Сцену с большой новогодней игрушкой покажем в конце фильма. По замыслу появится большая виртуальная елка, на которой будут высвечиваться игрушки из разных городов. Это будет финальная, трогательная, эмоциональная сцена под прекрасную новогоднюю песню. Внутри тюменского шара заключен символ. С этого соболя "отлетает" наша камера", – рассказал режиссер фильма Антон Богданов.

Он отметил, что у тюменцев у единственных в сцене задействован логотип. Принять участие в съемках могли все желающие. Необходима была регистрация. Горожане пришли подготовленными – на многих красовались красные колпаки Дедов Морозов, новогодняя мишура. Люди выполняли команды Антона Богданова: танцевали, скандировали "С Новым годом!", передавали привет следующему городу.

Также на съемках сцены с новогодней игрушкой создатели картины обещали сделать фотографию в хорошем разрешении. Позднее на сайте фильма участники смогут найти себя и отметить.

Для съемок этой сцены в областную столицу была привезена уникальная камера. По словам Антона Богданова, эту аппаратуру редко где можно встретить в России. "У нас есть такая линза, которая стоит 10 миллионов рублей. Все остальное на площадке – местное. Даже снег нашли. Вообще в Тюмени кинокластер хорошо развит. Здесь много ребят, которые занимаются кино, снимают рекламу и короткометражки. У них есть камеры, свет", – поделился режиссер.

Сцены для финала комедии сняли в Зеленограде, Перми, Красноярске. Антон Богданов добавил, что в Красноярске людей пришло столько, что было решено снять три "новогодних игрушки".

После Тюмени съемочная группа отправляется в Уфу. Далее на пути Саранск, Нижний Новгород, Казань.

Фильм "Елки 8" представят зрителям 16 декабря. В тюменской новелле речь пойдет о девушке, помогающей вернуться домой капризной московской звезде, которая задержалась в городе в канун Нового года. По сценарию знаменитость находится во власти тюменского гостеприимства, объезжает все достопримечательности. Сценарий новеллы написали тюменские авторы Алексей Южаков и Михаил Артемьев.

Инна Пахомова