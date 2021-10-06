В Тюменской области 90 человек обучились в вечерней школе предпринимателя

| Фото: организаторов "Вечерней школы предпринимателя" | Фото: организаторов "Вечерней школы предпринимателя"

90 жителей Тюменской области получили свидетельства об окончании Вечерней школы предпринимателя. 30 человек пригласили на личную встречу с вице-президентом "Опоры России" Эдуардом Омаровым, сообщают организаторы обучения.

В течение двух недель предприниматели вместе с экспертами разбирали сложные кейсы, обсуждали перспективы развития бизнеса и делились советами.

По мнению организаторов проекта, основная ошибка, которую допускали начинающие предприниматели, – неумение делегировать и нехватка времени на развитие бизнеса.

По словам участницы школа, предпринимательницы Екатерины Давыдовой, впечатлил объем внимания, понятная структура подачи материала и информативные презентации со схемами и картинками.

"Особенно пригодилась схема по анализу конкурентов: мы как раз собираемся вводить новую услугу. Я четко понимаю, как теперь с этим быть", – сказала она.

Авторский проект Эдуарда Омарова "Вечерняя школа предпринимателя" действует с 2015 года. За шесть лет в нем приняли участие более 600 предпринимателей Тюменской области.

Вечерняя школа предпринимателя реализована в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".