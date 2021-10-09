Предпринимательница открыла юридическую компанию в Тобольске с помощью программы "Самозанятость"

| Фото: архив Екатерины Лосевой | Фото: архив Екатерины Лосевой

Жительница Тобольска Екатерина Лосева стала участницей программы "Самозанятость" и открыла юридическую фирму "Принцип", получив финансовую помощь от Центра занятости населения в размере 192 тыс. рублей. Средства она потратила на офисную технику, рекламную продукцию (визитки, ручки, пакеты и т. д.) и на оплату аренды помещения.

Как рассказала предпринимательница корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", юридическое образование она получила в Институте прокуратуры и Институте юстиции Уральского государственного юридического университета. Стаж юридической деятельности составляет семь лет. Работала Екатерина на государственной службе, потом переехала в Тюменскую область и набиралась опыта в частной компании юристом.

"Мечтала работать в прокуратуре или судьей, но поняла, что это не то, чего бы я хотела на самом деле. Меня не устраивали условия труда, оплата, график. Узнала, что есть возможность работать самой на себя. Я обратилась в Центр занятости в Тобольске, специалист подробно рассказал мне обо всех условиях этой программы, я собрала необходимые документы, определилась с бизнес-планом, прошла собеседование, защитила свой проект. Менее двух месяцев ушло на оформление всех документов. Зарегистрировалась в качестве индивидуальность предпринимателя, получила финансовую поддержку и начала развивать свое дело", - поделилась она.

По словам Екатерины Лосевой первые два месяца клиенты были из числа знакомых и друзья, потом сработало сарафанное радио, дополнительно она запустила рекламу и стала набирать обороты.

"Прежнего помещения стало недостаточно, я арендовала офис в бизнес-центре "Жемчужина Сибири". На месте не стою, в дальнейшем планирую развиваться, расширяться и реализовывать свои планы", - отметила она.

Клиенты обращаются с вопросами по семейным правоотношениям (раздел имущества, расторжение брака, определения места жительства детей), с вопросами, которые касаются недвижимого имущества (сделки купли-продажи, дарение и т. д.), с вопросами оспаривания и вступление в наследство, предпринимательница работает как с физическими так и с юридическими лицами.

По словам Екатерины Лосевой, не нужно отчаиваться и отпускать руки.

"На сегодняшний день существует множество государственных программ для самореализации. Всегда можно начать свое дело, производить что-то своими руками: вязать, делать мыло или свечи ручной работы, оказывать услуги в сфере бьюти индустрии и многое другое. У каждого человека есть таланты и умения. Главное, найти их в себе, развить и верить в себя, тогда обязательно все получится", - подытожила она.

Ирина Шемякина