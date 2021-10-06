Владимир Якушев оценил перспективы жилищного строительства в УФО

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Регионы Уральского федерального округа хорошо идут к намеченным планам по объемам ввода жилья. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, выступая на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Однако необходимо не только удерживать высокую планку, но и работать на перспективу. Разрабатывать новые проекты с учетом задела на будущее", - подчеркнул полпред главы государства.

Основные вопросы панельной дискуссии были связаны с совершенствованием нормативной базы в сфере строительства в части получения согласований и подключения к инженерным сетям. Много внимания уделили теме комплексного развития территорий и эффективному использованию механизмов государственной поддержки. Именно на этих направлениях сейчас сфокусировано внимание как застройщиков, так и органов государственной власти.

"Правительство России предоставило дополнительные инструменты поддержки - инфраструктурное меню. Это и облигации от института развития ДОМ.РФ, и дополнительные финансовые ресурсы по корректной процентной ставке, которые можно направить на создание коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры. Средств на создание инфраструктуры далеко не всегда бывает достаточно, однако без нее невозможно формировать задел на будущее. Мы не можем строить многоквартирные дома в полях. Процессы необходимо синхронизировать. На выходе мы должны получать не только квадратные метры, а современные микрорайоны с развитой инфраструктурой", - убежден Владимир Якушев.

Полпред добавил, что по каждому проекту предстоит серьезная кропотливая работа. "Перспективы хорошие, инструменты, которые сегодня дает правительство России, тоже. Но это все предстоит "сложить руками" на конкретных площадках. Только тогда проект "взлетит". Когда этих проектов будет десятки и сотни, тогда появится система", - сказал он.

Евгений Бабенко