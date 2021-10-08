Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Шамов

Бессмертный полк России Бессмертный полк России

В Тюмени на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Николаевич Шамов.

Василий Шамов был призван на воинскую службу, когда парню едва исполнилось 17 лет – в ноябре 1943 года. Служил на Балтийском флоте радистом на торпедных катерах различных модификаций, в том числе, изготовленных в Тюмени. Во время одного из налетов авиации противника на торпедные катера, стоящие в МБ Швянтойи, огнем из пулемета не давал пикирующим самолетам вести прицельный огонь.

"В результате группового огня был сбит один самолет "FW-190-F", - отмечено в наградном листе Василия Шамова. - Оказывал помощь раненым товарищам и помогал их эвакуировать с пирса. Участвовал в шести поисковых операциях, где обеспечил отличную работу радиосвязи, быстро ремонтировал повреждения, полученные от артиллерийского обстрела кораблями охранения".

Старшина 2-й статьи Василий Шамов демобилизовался в 1950 году. В 1955-м с отличием окончил Ленинградскую ордена Ленина Лесотехническую академию им. С.М. Кирова. С 1971 года – в Тюмени. Более 20 лет проработал в лесопромышленном комбинате "Тура" - начальник конструкторского бюро, затем заместитель директора по производственной части. Свыше 15 лет возглавлял совет ветеранов комбината. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Нахимова, "За оборону Ленинграда", "За взятие Кёнигсберга" и многими другими наградами.

Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России" выражает соболезнование родным и близким участника Великой Отечественной войны Василия Николаевича Шамова.