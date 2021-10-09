Место установки стелы "Город трудовой доблести" выбрали в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Итоги конкурса на разработку эскизного проекта стелы "Город трудовой доблести" подвели в Тюмени.

Победу одержала Анастасия Лукина, ее предложение - превратить парковку рядом со сквером Николая Машарова в озелененную территорию с дорожками и амфитеатром для отдыха туристических и экскурсионных групп, проведения патриотических мероприятий.

Как сообщает администрация Тюмени, данное место символично – по близости ранее располагался завод, внесший вклад в победу в Великой Отечественной войне. Сама стела состоит из цельного элемента, символизирующего образ предприятий, а светящийся элемент, словно прорывается сквозь монолитную структуру - это образ Победы.

Дипломы за второе место были вручены авторам двух разных проектов Сергею Вяткину и Елене Мальцевой. Напомним, что в августе члены конкурсной комиссии рассмотрели 10 работ. Имена авторов проектов были зашифрованы и представлены под номерами.

На фестивале "Тюменская осень" каждый желающий мог внимательно посмотреть предложения авторов проектов и проголосовать за лучшее художественное решение. 34 тыс. 861 человек высказали свое мнение.

Почти равное количество проголосовавших отдали предпочтение проекту стелы на парковке рядом со сквером Николая Машарова (38%) и в сквере Сибирском (37%), оставшиеся 25 % проголосовали за проект на бульваре Текутьевском.

"Не каждый день в городе предоставляется возможность создать что- то необычное и новое, что по-настоящему станет новой точкой притяжения и это большая ответственность сделать так, чтобы в Тюмени появилась новое знаковое историческое место", - отметил эксперт конкурса, московский архитектор Олег Шапиро.

Победителей поздравил глава города Руслан Кухарук. Вручая им дипломы, он отметил, что на этапе проектирования идеи победителей будут дорабатываться. Проектировщикам нужно учесть все нюансы развития этой территории, сформировать единое пространство с существующим сквером.