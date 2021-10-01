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Как выбрать в магазине спелую хурму, рассказал агроном

Общество, 15:07 10 октября 2021

cgon.rospotrebnadzor.ru | Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru

Плоды спелой хурмы должны иметь в мякоти коричневые прожилки, а на кожице плода должны быть сухие полоски, важно также обращать внимание на цвет и форму ягод, рассказал РИА Новости узбекский биолог и агроном Фарход Валиев.

"Самый простой способ выбрать хурму - сковырнуть кожуру у основания плода и посмотреть, есть ли в мякоти коричневатые прожилки. Именно они указывают на то, что хурма спелая и уже не вяжет", - отметил он.

Но если покупателю нужны более развернутые характеристики, то здесь нужно сначала обратить внимание на цвет, форму и плотность плода. Он должен быть мягким и блестящим (однако часть сортов, например "Королек", наоборот в идеале должны иметь твердые и плотные плоды), иметь сухие плодоножки и листья. Темные пятна на хурме указывают, что плод перезревший или испорченный.

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# хурма

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