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Три маршрута виртуального гида "Мартин" закроются до весны

Общество, 15:11 11 октября 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Маршруты "Сказки на ночь", "Около конторы", "Вагончик тронется" гида "Мартин, проводи!" закрываются до весны с 18 октября, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

"Успевайте пройтись по вечерним улочкам города под теплые воспоминания жителей, окунуться в пробирающие до мурашек истории пассажиров и работников железнодорожного вокзала, узнать больше о тюменском уличном искусстве", — сказали авторы онлайн-гида "Мартин, проводи!".

Для того, чтобы стать участником прогулки с Мартином, необходим смартфон, наушники и приложение Telegram. Перейти на чат-бот "Мартин, проводи!" можно по ссылке.

Для тех, кого нет времени на прогулки с аудиогидом, был выпущен интерактивный маршрут, который можно слушать в любом транспорте. В него вошли истории о судьбоносных решениях, этапах взросления и искренней любови.

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# гид , Контора пароходства , маршруты

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