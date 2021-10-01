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Погода в Тюмени на неделю: от проливного дождя и магнитной бури до ясной и теплой погоды

Общество, 16:50 11 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До плюс 14 градусов Цельсия потеплеет в Тюмени 14 октября сообщает сервис Gismeteo.ru. Среднесуточная температура недели, с 11 по 17 октября, - плюс 8 градусов.

Как передает центр "Фобос", 11 октября температура составит плюс 4 - плюс 6 градусов, переменная облачность, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного выше нормы. Вечером - сильный дождь.

12 октября на фоне повышенного давления - 759-763 мм. рт. ст. - ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью - плюс 6 - плюс 8, днем - плюс 7 - плюс 9, ветер слабый. Также прогнозируется слабая геомагнитная буря.

13 октября - малооблачная погода; ночью - плюс 3 - плюс 5 градусов, днем - до плюс 12, ветер слабый.

14 октября ожидается ясная погода, столбики термометров днем поднимутся до плюс 14 градусов Цельсия.

15 октября - ясно, днем плюс 10 - плюс 12 градусов, ночью до плюс 5, ветер южный, умеренный.

16 октября будет малооблачно, ночью - плюс 3-5, днем - плюс 10-12 градусов. Ветер южный.

17 октября ожидается переменная облачность; ночью - до плюс 7, днем - плюс 8 - плюс 10 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

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# погода в Тюмени

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