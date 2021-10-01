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В Тюмени увеличен размер сертификата допобразования до 7,2 тыс. рублей

Общество, 15:54 12 октября 2021

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Номинальная стоимость сертификата дополнительного образования для детей 5-17 лет в Тюмени составит 7 тыс. 200 рублей. Размер увеличен почти на 2 тыс. рублей после пересмотра, насколько востребовано то или иное направление дополнительного образования в регионе.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

"Сертификат полностью не покроет стоимость дополнительного образования, которое хотели бы дать родители своему ребенку, но у него другая цель. Ребенок может попробовать себя в разных направлениях и понять, что его действительно привлекает, - пояснил он. - Это также возможность оптимизировать ресурс системы дополнительного образования: ребята, сделавшие осознанный выбор, будут посещать занятия".

О том, как воспользоваться сертификатом, можно узнать на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области".

Татьяна Ковалева

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# дополнительное образование

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