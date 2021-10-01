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Зеленые ценности и климатические проекты обсудят на международной конференции в ТюмГУ

Общество, 09:09 18 октября 2021

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Зеленые ценности, климатические изменения и лучшие практики развития компетенций научно-образовательных центров обсудят на II Международной научно-практической конференции "Наука. Лидерство. Общество-2050" в Тюменском государственном университете с 18 по 22 октября. Ее организует центр развития компетенций Западно-Сибирского межрегионального НОЦ.

Изменение климата и климатические проекты участники конференции рассмотрят в формате круглых столов, секций и питч-сессий. Запланированы и открытые лекции, в том числе о влиянии глобальных трендов на развитие университетов, социогуманитарных исследованиях Арктики, роли карбоновых полигонов и универсальных компетенциях как составляющих человеческого капитала.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, в рамках конференции с открытой лекцией про космическое командообразование выступит летчик-космонавт Сергей Рязанский. Встреча пройдет 20 октября в 18 часов, место проведения уточняется.

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# конференция , ТюмГУ

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