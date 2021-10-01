  • 15 октября 202115.10.2021пятница
  • USD71,7846
    EUR83,3347
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменскому продавцу, пострадавшему от грабителя, выплатят 150 тысяч рублей

Происшествия, 15:13 15 октября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Бывшему продавцу магазина, пострадавшему от преступника, выплатят 150 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает прокуратура Тюменской области.

В марте 2019 года в одном из супермаркетов 16-летний подросток похитил бутылку водки. Это увидели покупатели и сообщили мужчине-продавцу, который догнал несовершеннолетнего. Подросток ударил продавца ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью. Несовершеннолетний был осужден к двум годам лишения свободы условно. Злоумышленник возместил потерпевшему моральный вред в размере 150 тыс. рублей.

В июле 2021 года мужчина обратился в Калининский районный суд Тюмени с иском к АО "Тандер" о взыскании морального вреда, поскольку пострадал от действий преступника во время исполнения трудовых обязанностей. Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца 150 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# компенсация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:50 15.10.2021Тоболяк получил три года лишения свободы за покупку трех граммов наркотика
15:13 15.10.2021Тюменскому продавцу, пострадавшему от грабителя, выплатят 150 тысяч рублей
14:39 15.10.2021Житель Тюменской области задушил знакомую в ивовой роще
13:55 15.10.2021В Тобольске браконьер сетями выловил краснокнижных осетра и стерлядь