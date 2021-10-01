Тюменскому продавцу, пострадавшему от грабителя, выплатят 150 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Бывшему продавцу магазина, пострадавшему от преступника, выплатят 150 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает прокуратура Тюменской области.

В марте 2019 года в одном из супермаркетов 16-летний подросток похитил бутылку водки. Это увидели покупатели и сообщили мужчине-продавцу, который догнал несовершеннолетнего. Подросток ударил продавца ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью. Несовершеннолетний был осужден к двум годам лишения свободы условно. Злоумышленник возместил потерпевшему моральный вред в размере 150 тыс. рублей.

В июле 2021 года мужчина обратился в Калининский районный суд Тюмени с иском к АО "Тандер" о взыскании морального вреда, поскольку пострадал от действий преступника во время исполнения трудовых обязанностей. Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца 150 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.