В Тюменской области водителей массово проверят на трезвость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске, а также в Уватском, Голышмановском и Омутинском районах, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В Тюмени с начала года произошло 63 ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии, 11 человек погибли, 114 ранены", - рассказали в ГИБДД.

В Тюменском районе произошло 23 таких ДТП, в них трое погибших и 39 раненых. В Тобольске - 14 ДТП, погибли два человека, 20 ранены. В Ярковском районе - восемь ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В них погибли шесть человек, еще пять участников дорожного движения получили травмы.

ГИБДД призывает жителей области сообщать в полицию о фактах пьяного или неадекватного вождения.