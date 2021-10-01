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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области водителей массово проверят на трезвость

Общество, 15:24 15 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске, а также в Уватском, Голышмановском и Омутинском районах, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В Тюмени с начала года произошло 63 ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии, 11 человек погибли, 114 ранены", - рассказали в ГИБДД.

В Тюменском районе произошло 23 таких ДТП, в них трое погибших и 39 раненых. В Тобольске - 14 ДТП, погибли два человека, 20 ранены. В Ярковском районе - восемь ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В них погибли шесть человек, еще пять участников дорожного движения получили травмы.

ГИБДД призывает жителей области сообщать в полицию о фактах пьяного или неадекватного вождения.

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# ГИБДД Тюменской области , проверка водителей , трезвость

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