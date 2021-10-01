Руслан Кухарук: дорожники выполнили максимальный объем работ в 2021 году

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт и реконструкцию 82 км дорог провели в Тюмени в 2021 году. Благоприятные погодные условия позволили выполнить максимальный объем работ. Об этом во время брифинга, посвященного открытию нового съезда развязки на ул. Мельникайте - Дружбы заявил глава города Руслан Кухарук.

"Год выдался хорошим по погодным условиям. В общей сложности мы провели ремонтные работы и строительство новых дорог на 82 км. По итогам полугодия средства, которые были сэкономлены в рамках контрактных процедур, отторговали заново. Это позволило привести в нормативное состояние порядка 20 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", - уточнил он.

Говоря о новой транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте - Дружбы, глава города подчеркнул, что это уникальный объект. Городские власти вместе с проектировщиками и подрядчиком работали очень тесно. Перед началом работ глава региона поставил задачу - максимально сохранить зеленые насаждения.

"Ни одно дерево в лесопарке Гагаринский не пострадало. Для минимизации последствий вынужденного сноса деревьев, которое было необходимо для переустройства линий электропередач, подрядчик дополнительно взял на себя обязательства - компания "Мостострой -11" высадила еще тысячу деревьев у развязки. Открытие новой развязки - это подарок не только дорожникам к их профессиональному празднику, но и всем тюменцам", - сказал он, поблагодарив работников дорожного хозяйства за качественную работу.

Напомним, это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. Здесь будет два путепровода, восемь съездов. Для удобства жителей уже есть пешеходный переход и велодорожки. Для маломобильных жителей в надземном переходе смонтированы удобные спуски, установлен и работает лифт.

Екатерина Исаева