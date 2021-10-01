Тюменские офтальмологи проведут высокотехнологичные операции в режиме онлайн

eyeclinic.ru eyeclinic.ru

Онлайн-трансляцию нескольких высокотехнологичных операций в формате "живой хирургии" увидят участники межрегиональной научно-практической конференции, которая пройдет на базе Тюменского областного офтальмологического диспансера 29 октября.

В рамках конференции участникам будут представлены высокотехнологичные оперативные вмешательства при катаракте и макулярном разрыве сетчатки. Операции проведут и.о. главного врача диспансера Леонид Протопопов и заведующий отделением хирургии Андрей Макаров. Опытные врачи используют современный комплекс оборудования и материалов.

"У тюменских офтальмологов будет возможность перенять опыт лечения глазных болезней от ведущих практикующих врачей России, взять на вооружение наработки лучших специалистов крупных офтальмологических клиник страны", – рассказал Леонид Протопопов.

До 7 тыс. 500 операций в год проводят специалисты медучреждения, за помощью к ним обращаются не только жители региона, но и пациенты из разных городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.