Тюменцев обучат продвижению в соцсетях на форуме "Курс & Эксперт"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Курс & Эксперт" стартует в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 20 октября с 15 до 16 часов 30 минут. Тема форума - социальные сети, сообщает библиотека.

На мастер-классе "Основы ведения и продвижения аккаунта в Instagram" блогер Светлана Захарова (@terenyusha) расскажет об основных этапах оформления аккаунта, трендах развития 2021 года и форматах продвижения, о том, как проявлять себя в сети грамотно и безопасно.

Блогер Ольга Гапеева (@telejurnalist) посвятит свой мастер-класс по голосу и раскрепощению тому, как как заявить о себе гармонично, с какой фразы начать любой разговор.

На встрече с блогером Максимом Войтенко (www.youtube.com/c/MurzikViskasDota) участники узнают, с чего начать свой канал на Youtube и как не надо продвигаться на площадке, о лицензионной музыке, программах для монтажа, тренировке дикции.

К участию приглашают студентов, работающую молодежь и профессиональные сообщества. Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте библиотеки по 18 октября. Контакты: Гаева Евгения Павловна, тел.: (3452) 565-300 (доб. 3063); Серкова Екатерина Дмитриевна, тел.: (3452) 565‑300 (доб. 4122).

Для участников 16+.

Форум будет проходить в три этапа: 20 октября 2021 года; 18 ноября 2021 года; 15 декабря 2021 года.