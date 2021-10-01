Ямальский проект "Новатэка" включен в Атлас российских проектов по производству водорода и аммиака

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Ямальский проект "Новатэка" по производству аммиака включен в Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака.

Атлас, по словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, послужит ориентиром и для иностранных инвесторов, и для отечественных машиностроителей.

"Российские водородные проекты будут способствовать декарбонизации промышленности, энергетики и всей экономики в целом", - подчеркнул он.

Водородная энергетика, отмечено в сообщении пресс-службы Минпромторга, на сегодняшний день во всем мире рассматривается в качестве перспективного способа декарбонизации, так как водород является экологичным и универсальным энергоносителем. Прогнозируется, что водород, используемый сегодня в основном в химической промышленности и нефтепереработке, в перспективе способен стать новым энергоносителем и сформировать "водородную экономику".

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"Новатэк" может запустить производство "голубого водорода" на Ямале, которое обеспечит возможность экспорта более 2 млн тонн аммиака в год в 2026-2027 годах. Об этом, как сообщает РИА Новости, глава компании Леонид Михельсон заявил в видеообращении, подготовленном для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2021.

Он напомнил, что по данному проекту в сентябре 2021 г. было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве с Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC), а также подписан меморандум с министерством экономики, торговли и промышленности Японии.

"Новатэк" планирует проект на Ямале по производству "голубого водорода" и аммиака - "Обский ГХК". Реализовать его предполагается в две очереди. В рамках первой изучается строительство двух линий по производству аммиака на 2,5 млн тонн в год, в рамках второй - проект может расширить производство аммиака и дополниться метанолом.

Михельсон заявил, что ресурсной базы "Обского ГХК" - месторождений Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское - достаточно, чтобы с учетом обеих очередей общая мощность проекта составила 5 млн тонн газохимической продукции в год.