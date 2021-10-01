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В Тюмени водителя, по вине которого погибла девочка, отправили в колонию

Происшествия, 16:06 19 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Пять лет проведет в исправительной колонии общего режима 51-летний фигурант уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии на ул. Избышева в Тюмени, в результате которого погибла семилетняя девочка, сообщает прокуратура Тюменской области.

Трагедия произошла вечером 17 февраля 2021 года. "Мужчина в состоянии наркотического опьянения на Volkswagen Polo с неисправными световыми приборами ехал по улице Избышева. Он сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу. С места происшествия мужчина скрылся. Девочка скончалась в больнице", – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Мужчина признал вину. Известно, что он ранее судим, проживал в Тюмени без регистрации.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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# приговор , прокуратура Тюменской области

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