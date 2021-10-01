Клиенты ВТБ в Тюменской области удвоили спрос на кредиты наличными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С начала 2021 года клиенты ВТБ в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) оформили порядка 19,3 тыс. потребительских кредитов на сумму 15,5 млрд рублей, что вдвое больше показателя трех кварталов 2020 года. Портфель кредитов наличными ВТБ в регионе по итогам сентября превысил 28,1 млрд, увеличившись с начала года в 1,5 раза.

В целом по стране за январь-сентябрь клиенты ВТБ оформили более 1,2 млн потребительских кредитов на сумму 1 трлн руб, что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Седьмой месяц подряд объем продаж банка превышает 100 млрд рублей.

В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тыс. до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.