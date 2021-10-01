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В Тюмени на Метелевском водозаборе смонтировали систему углевания

Общество, 14:48 21 октября 2021

ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Работы по монтажу системы углевания завершены на Метелевских водоочистных сооружениях "Росводоканал Тюмень". Современное оборудование поможет эффективно очищать воду от посторонних запахов, сообщает пресс-служба компании.

"Система представляет собой две емкости. В затворном баке вода перемешивается с угольной пылью и перекачивается во второй, расходный бак, откуда раствор мощными насосами подается на сооружения смесителей первого этапа водоподготовки. Скорость подачи раствора на фильтры будет зависеть от интенсивности запаха в исходной воде. В час установка углевания способна подавать на сооружения почти 47 тысяч литров раствора", - пояснил начальник цеха сооружений водоподготовки "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Черкашин.

Напомним, решение о необходимости использования на водоочистных сооружениях оборудования углевания на предприятии было принято после того, как из-за наводнения в районе Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды Свердловской области значительно ухудшилось качество исходной воды, повлекшее появление постороннего запаха.

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# Тюмень Водоканал

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