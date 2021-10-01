Тюменцам предлагают сдать макулатуру

Фото: Министерство культуры РФ (архив) Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Сбор макулатуры состоится в Тюмени 28 октября. Его проводят участники экообъединения 5R, рассказала руководитель общественной организации Евгения Ошуркова.

"Собирать ненужную бумагу можно уже сейчас. Всю макулатуру мы передаем в центр приема вторсырья "Миротворец", с ними у нас заключен договор. В последний раз нам удалось собрать на переработку 100 кг бумаги", – уточнила она.

Актуальную информацию о деятельности 5R можно найти в их группе во ВКонтакте, пишет "Тюменская область сегодня".