Боровские яйца будут по-прежнему представлены на рынке Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Куриное яйцо Боровской птицефабрики будет представлено по-прежнему на рынке Тюменской области, поскольку работа филиала, расположенного в Голышмановском городском округе, продолжается.

Об этом сообщила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента агропромышленного комплекса региона Светлана Сухова.

Она отметила, что ежегодно Пышминская и Боровская птицефабрики в Тюменской области производят более 1 млрд 300 млн штук куриных яйц.

"При этом рынок региона является основным для Пышминской птицефабрики, которая поставляет населению более 90% произведенного яйца. Для Боровской птицефабрики основным рынком сбыта являются другие регионы. В структуре ее продаж Тюменская область составляет не более 15%", - сообщила она.

Также в Тюменской области продолжают работать три птицефабрики по производству мяса птицы. АО "ПРОДО Тюменский бройлер", новая птицефабрика в Голышмановском городском округе - ООО "РУСКОМ", птицефабрика по производству индейки в Юргинском муниципальном районе — ООО "АБСОЛЮТ-АГРО". Вместе они производят до 90 тыс. т мяса птицы в год. Это вдвое больше потребности населения региона.

Любовь Голышева