Продукцию Боровской птицефабрики снимают с прилавков в 22 регионах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукцию птицефабрики "Боровская" Тюменской области начали изымать из торговых сетей в 22 регионах России. Яйцо, мясо птиц может являться опасным для потребления после того, как на предприятии зафиксировали вспышку птичьего гриппа и ввели режим ЧС 17 октября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО, ХМАО.

"Птицефабрике "Боровской" предложено отозвать птицеводческую продукцию, которая, по мнению предприятия, является опасной. Письма направлены в территориальные управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 22 регионов РФ – это Челябинская, Свердловская, Белгородская, Курганская, Омская, Новосибирская, Московская и другие области", - говорят эксперты.

Руководство птицефабрики отчиталась о мероприятиях по изъятию продукции. Ее остатки собраны и утилизированы. Контрагентам направлены запросы на остатки и адресованы предложения по снятию с реализации.

В региональном управлении Россельхознадзора добавили, что на Боровской птицефабрике предстоит ликвидировать 4 млн 300 тыс. поголовья птиц. На 21 октября уничтожено 1,5 млн. Также в пос. Боровский, Андреевский и в части Тюмени еще 1,5 тыс. кур.

"Сжигание птиц происходит при участии МЧС, полиции, администрации муниципального района, ветеринарной службы. На данном этапе замечаний к мероприятию нет", - отметили специалисты.

Напомним, в Тюменской области локализованы все восемь очагов вспышки вируса гриппа птиц типа А подтипа H5. В Бердюжском, Упоровском, Ялуторовском, Исетском районах и в Ялуторовске вся птица уничтожена.

Анжела Лебедева