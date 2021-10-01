Режим ЧС установлен в двух поселках Тюменского района из-за вспышки птичьего гриппа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике в поселках Боровский и Андреевский Тюменского района введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Тюменского муниципального района. Ранее был введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.

В личных подсобных хозяйствах проводится изъятие птицы. Как отметил начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц, законодательством РФ предусмотрена компенсация за изъятую птицу.

Изъятием занимается комиссия, в состав которой входят представители ветеринарной службы, полиции, администрации района. Процедура строго регламентирована, составляется комиссионный акт, птица обязательно взвешивается, гражданам выплачивается ущерб.