Режим ЧС установлен в двух поселках Тюменского района из-за вспышки птичьего гриппа
Из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике в поселках Боровский и Андреевский Тюменского района введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Тюменского муниципального района. Ранее был введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.
В личных подсобных хозяйствах проводится изъятие птицы. Как отметил начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц, законодательством РФ предусмотрена компенсация за изъятую птицу.
Изъятием занимается комиссия, в состав которой входят представители ветеринарной службы, полиции, администрации района. Процедура строго регламентирована, составляется комиссионный акт, птица обязательно взвешивается, гражданам выплачивается ущерб.