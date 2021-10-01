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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе собственникам компенсируют ущерб от изъятия домашней птицы

Общество, 12:01 16 октября 2021

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Изъятие поголовья птицы, восприимчивого к вирусу высокопатогенного гриппа, проведут в Тюменском районе на территории, прилегающей к "Птицефабрике "Боровской". Собственникам компенсируют потери, сообщает региональный оперативный штаб.

Соответствующее постановление подписано в правительстве Тюменской области 15 октября 2021 года.

Радиус угрожаемой зоны - шесть километров от границ эпизоотического очага, включая территорию ПАО "Птицефабрика "Боровская".

"В целях ликвидации птичьего гриппа производится изъятие поголовья восприимчивой домашней птицы у населения в угрожаемой зоне Тюменского района. Изъятие будет проводить комиссия. В ее состав входят представители ветеринарной службы, полиции, представители администрации Тюменской района. По факту изъятия предусмотрена выплата компенсации за изъятую птицу по рыночной стоимости", - отметил заместитель начальника Управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев.

Он сообщил, что ущерб, причиненный гражданам, будет возмещен в максимально короткие сроки. Изъятие домашней птицы (кур, гусей, уток и др.) будет проводиться в субботу и воскресенье.

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# птичий грипп

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